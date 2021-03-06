Barış Doster: Dünyanın değiştiğini ABD Dışişleri bakanı kabul ediyor; sıra bizdekilerde…

Beşincisi, kuracağı partinin başvuru dilekçesini, ülkemizde İçişleri Bakanlığı’na vermeden önce ABD’ye veren; ABD’nin desteğini almak, ABD’deki etkili lobilerin gözüne girmek için kırk takla atan siyasetçiler için Blinken’ın sözleri derslerle dolu. ABD’nin zaafını, açmazlarını, aşınan devlet kapasitesini, zayıflayan hegemonyasını ortaya koyuyor. Merkezin sağındakilerin ve solundakilerin, muhafazakârların ve milliyetçilerin, bundan sonra ABD desteği ararken, uzun uzadıya düşünmesi gerekiyor.

Altıncısı, ABD’nin geçici ulusal güvenlik belgesinde, öncelikle Çin ve Rusya’yı en büyük tehdit olarak saptaması, yıllardır vurguladığımız üzere, dünyanın güç merkezinin Batı’dan Doğu’ya, Atlantik’ten Pasifik ve Avrasya’ya kaydığını, ABD’nin de kabul ettiğini, bir kez daha gösteriyor.

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Kısacası, dünyanın değiştiğini ABD Dışişleri Bakanı kabul ediyor. Sıra bizdekilerde…

Barış Doster’i yazısı