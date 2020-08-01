Barış Doster: CHP’nin iktidar artığı ‘yeni dostlara’ değil devrimci yoldaşlara ihtiyacı var

Siyasette kararlılık ve tutarlılık, inandırıcılığı getirir. İnandırıcılık, büyümeyi sağlar. Parti ideolojisini içselleştirmemiş kişileri öne çıkarıp partinin geçmişini ve ideolojisini savunurken ürkek, çekingen davranmak; kurultay kazandırsa da seçim kazandırmaz. CHP’nin iktidar artığı ‘yeni dostlara’, etnikçilere, mezhepçilere, liberallere değil, Cumhuriyet yurttaşlarından oluşan solcu, Atatürkçü, devrimci yoldaşlara ihtiyacı vardır.
SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Erbaş bayram namazını da kılıçla kıldırdı
Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınan ilk cuma namazında elinde kılıçla hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı namazını da kılıçla kıldırdı.
Bilim Kurulu üyesi: Yoğun bakım sayıları tablodan neden çıkarıldı bilmiyorum
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık bakanlığı tarafından günlük paylaşılan Covid-19 tablosunda yoğun bakım hasta sayısına ilişkin verilerin kaldırılmasına dair, “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini net olarak bilmiyorum” dedi.
Hürriyet yazarının iddiası: Muharrem İnce 15 Eylül’de parti kuruyor
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP’li Muharrem İnce’nin eylül ayında yeni partisini ilan edeceğini öne sürdü.
Bayramın ilk günü bıçak ya da hayvan darbesiyle 5 bin 282 kişi yaralandı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ‘acemi kasaplar’ kendilerini yaraladı. Hastanelerin acil servisleri doldu taştı.