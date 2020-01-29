Barış Doster: Aydın olarak itibarı olmayan bir heyetten ne alabilir muhalefet?

Toplumda karşılığı, ideolojik ağırlığı, siyasal tutarlılığı, aydın olarak itibarı olmayan bir heyetten ne alabilir muhalefet? Uğur Mumcu’yu anarken, onun Atatürkçü, Cumhuriyetçi, devrimci, antiemperyalist, Kuvayi Milliyeci, solcu yönlerini öne çıkarıp ikinci cumhuriyetçilerle birlikteyken gülümsemek, tutarlılık mıdır?

Solculuğun; öncelikle ve özellikle antiemperyalist olmayı, emekten, eşitlikten, aydınlanmadan, bağımsızlıktan yana olmayı gerektirdiğini bilmesi gereken bir partinin, hayatta bu kavramları ağzına almadan solculuk oynayan bir heyetten öğreneceği ne olabilir? Solculuğu sivil toplumculuk, devrimciliği mezhepçilik, sosyalizmi etnikçilik, ilericiliği hemşericilik sayan; tarikat ve cemaatleri sivil toplum kuruluşu sanan; Soros’tan, CIA ajanlarından, Avrupa Birliği temsilcilerinden aferin almakla övünen bir kadro, sol adına ne konuşabilir?

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Barış Doster’in yazısı