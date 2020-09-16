Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Atatürk demeden daha demokrat olduğunu sananlar…

Ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı’nın bir toplantıdaki konuşmasında, Atatürk demekten kaçınması üzerine başlayan tartışma sürüyor. Konu bu yönüyle güncel. CHP’deki ayrışmanın ne düzeyde ve boyutta olduğunu gösteriyor. Bu tartışmanın CHP’ye ne kattığı, ne kadar zarar verdiği bir yana, kimi yöneticilerindeki ideolojik tutarsızlığı, politik bilinç eksikliğini göstermesi açısından da dikkat çekiyor.  

 Ülkemizde Atatürk demeden daha demokrat ve sosyalist olduğunu sananların, Atatürk’e söverek daha Müslüman olduğuna inananların, Atatürk’ü sevmeden daha milliyetçi olduğunu düşünenlerin, emperyalizmin en sadık işbirlikçileri, en kullanışlı oyuncakları olduğu da tarihsel bir gerçektir.  

Reklam

Barış Doster’in yazısı

SON HABERLER

Şimdi de Karaada polemiği…

Mesele, 2009’da da gündeme gelmiş, ‘Ankara’daki ilgili makamlar adacığın Yunanistan’ın egemenliğinde bulunduğunu, Atina’nın adacığa ağır silahlar dışında hafif silahlar yerleştirebileceğini’ söylemişti.

Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu ay yapılacak olan ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

ÇHD davası: Yargıtay 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik ile Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır’ın hapis cezaları haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...