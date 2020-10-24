Barış Doster: Asıl sorunumuz…

ABD, Türkiye’yi de Rusya’yı da yakın çevrelerinden kuşatmaya çalışıyor. Türkiye’yi de komşularını da (Irak, Suriye, İran) bölmeye çabalıyor. Türkiye’nin komşularıyla arasını bozmaya gayret ediyor. Türkiye’nin taraf olduğu uyuşmazlıkların hepsinde, karşı tarafı destekliyor. Rusya ve Çin’i tanımlarken “hasım devlet” tabirini kullanan ABD, Türkiye’yi de asla ortak, dost, müttefik olarak görmüyor. Fakat ABD’nin bu düşmanca tutumuna karşın ülkemizde siyasi yelpazenin sağı ve solu, ABD muhipleriyle dolup taşıyor. Ekonomik, politik, teknolojik bağımlılık, zihinsel, düşünsel bağımlılığı artırıyor. İdeolojik bulanıklığı besliyor.

Asıl sorunumuz da bu değil mi?

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Barış Doster’in yazısı