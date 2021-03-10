Barış Doster: Ankara-Kahire teması, Doğu Akdeniz’deki yalnızlığı bir ölçüde kırar

Dış politikada son günlerde Türkiye ve Mısır arasındaki yumuşama dikkat çekiyor. Karşılıklı mesajlar olumlu. Türkiye; bu konuda gecikse de sebebi ne olursa olsun, Ankara ile Kahire arasında temas kurulması önemli. Bu adım Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığını bir ölçüde kırar, deniz yetki alanlarının paylaşımında elini güçlendirir. Libya’dan sonra Mısır’la atılan adımların devamının gelmesi, Suriye’yle ilişkilerin normalleşmesi, bölge merkezli dış politika izlenmesi için daha çok hamle yapılmalıdır.

Barış Doster’in yazısı