Barış Doster: Acaba ‘yeniden kuruluş anayasası’ sözünün gerçek sahibi kim?

Yakın geçmişte ‘yeni Türkiye’ diyerek, 12 Eylül 2010’daki halkoylamasıyla yapılan anayasa değişiklikleri, kimin önünü açmıştı? FETÖ’nün. Bu düzenleme, başta yargı olmak üzere, FETÖ’nün gücünü daha da artırmıştı. Devletin nasıl kuşatıldığını, FETÖ’nün devlet içinde nasıl örgütlendiğini, 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye gördü.

Durum buyken insan sormadan edemiyor. ‘Yeni Türkiye’ adlı kitap yazan, bu söylemi dolaşıma sokan eski CIA ajanı hakkında, 15 Temmuz nedeniyle yakalama kararı var. Acaba ‘yeniden kuruluş anayasası’ sözünün gerçek sahibi kim? Bu sözü dillendiren ve bir zamanlar FETÖ’nün kumpas davalarını sahiplenen, FETÖ’nün ekranlarında boy gösteren siyasetçi mi? Yoksa bu sözün de arkasında ABD ve onun ajanları, aparatları, uzantıları mı var?

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Barış Doster’in yazısı