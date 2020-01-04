Barış Doster: ABD’nin yalnızca Ortadoğu’da değil, tüm dünyada tedirgin olacağı bir döneme girdiği söylenebilir

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD tarafından öldürüldü. Süleymani’nin, İran devleti, ordusu ve toplumundaki saygınlığı, simgesel önemi düşünülürse, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle yapılan saldırı, ABD – İran ilişkilerini daha da germenin ötesinde, tüm Ortadoğu’da gerilimi tırmandıracak. Muhtemel gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz.

Birincisi, İran, bu saldırıya yerinde, zamanında, dozunda yanıt verecektir. Aksi halde, bölgedeki itibarı, caydırıcılığı, müttefikleri nezdindeki ağırlığı, devlet olarak iddiası zaafa uğrar. O nedenle mutlaka intikam alacaktır. Suriye, Irak’taki Şii güçler ve Lübnan Hizbullahı da İran’la birlikte hareket edecektir. İran istihbaratının sadece bölgede değil, tüm dünyada eylem yapabilecek kabiliyet ve deneyime sahip olduğu dikkate alınırsa, ABD’nin yalnızca Ortadoğu’da değil, tüm dünyada tedirgin olacağı bir döneme girildiği söylenebilir.

Reklam

Barış Doster’in yazısı