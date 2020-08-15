Barış Doster: ABD, İsrail ve BAE’nin son hamlesi kime karşı?

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ortak bir açıklamayla, İsrail – BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesi yönünde anlaşıldığını duyurdular.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de iyice yalnızlaştığı, Türkiye karşıtı cephenin genişlediği, ABD’de Kongre üyelerinin Türkiye’ye yönelik yaptırımları sıklıkla gündeme getirdiği bir döneme denk düştü. Yunanistan – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ikilisinin ABD’yle ilişkilerinin daha da geliştiği, Güney Kıbrıs ve Dedeağaç’ta ABD’nin üs taleplerine olumlu yanıt verildiği, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta üs kurmaya başladığı düşünülürse, konunun önemi daha iyi anlaşılır.

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Barış Doster’in yazısı