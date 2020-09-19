Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: 10 Aralık Hareketi, ‘CHP kapatılsın, vakıf olsun’ dediği halde CHP’de yönetimde etkili

Demokratik Cumhuriyet Programı’nın (DCP) başındaki Tarhan Erdem’i, açılım sürecinde “akil adamlar” heyetinden, AKP lehine yanıldığı anketlerden, Radikal gazetesindeki köşesinden, FETÖ’nün Taraf gazetesine verdiği röportajlardan, Abant Platformu’ndan da biliyoruz. DCP’den Mehmet Kabasakal, Aydın Uğur, Başar Yaltı, Bekir Ağırdır gibi isimleri anımsıyoruz. Artık DCP’nin adı anılmıyor.

Düşünsel varisi, 10 Aralık Hareketi oldu. Bu hareket, CHP’de yönetimde, düşünsel bazda etkili. Bir zamanlar, “CHP kapatılsın, vakıf olsun” dediği halde hem de… 

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Barış Doster’in yazısı

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Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...