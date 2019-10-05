Barış bildirisi imzacısı AKP kurucusu Ünsal’a beraat

‘Barış bildirisi’ni imzaladığı için kurucusu olduğu AKP’den ve üniversitedeki görevinden KHK ile ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, ‘teröre destek’ iddiasıyla yargılandığı davadan, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı ardından beraat etti.
Kararı Twitter hesabından duyuran Bostan, “Kurucusu olduğum partiden ve üniversitedeki görevimden ihracıma sebep olan Bu Suça Ortak Olmayacağız (Barış akademisyenleri) bildirisine imza attığım için hakkımda açılan teröre destek suçlamasından beraat etmiş bulunuyorum. Darısı tüm iftiraya uğramış olanların başına” açıklamasını yaptı.