Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış bildirisi imzacısı AKP kurucusu Ünsal’a beraat

‘Barış bildirisi’ni imzaladığı için kurucusu olduğu AKP’den ve üniversitedeki görevinden KHK ile ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, ‘teröre destek’ iddiasıyla yargılandığı davadan, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı ardından beraat etti.

Fotoğraf: Twitter

Kararı Twitter hesabından duyuran Bostan, “Kurucusu olduğum partiden ve üniversitedeki görevimden ihracıma sebep olan Bu Suça Ortak Olmayacağız (Barış akademisyenleri) bildirisine imza attığım için hakkımda açılan teröre destek suçlamasından beraat etmiş bulunuyorum. Darısı tüm iftiraya uğramış olanların başına” açıklamasını yaptı.

Reklam

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

İmamoğlu: Hamidiye suyunun satışı arttı, gülüyorum hallerine

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye suyu ile ilgili “Hamidiye suyunun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugünkü yaklaşımlarına gülüyorum” dedi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları için açılan ihaleleye katılmalarının kabulü ile ilgili olarak da, “Buraları, 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır” derken, ihaleye girmelerini engellemeye çalışan TCDDD Genel Müdürü’nün ulaştırma bakanı tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...