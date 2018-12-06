Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ oyunu Antalya’da da yasaklandı

Oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın rol aldığı ‘Sadece Diktatör’ adlı tiyatro oyununa Antalya’da yasak getirildi.

Onur Orhan’ın yazdığı, Barış Atay’ın oynadığı tiyatro oyunu, OHAL döneminde de birçok şehirde ‘kamu düzen ve güvenliğini olumsuz etkileyeceği, emniyet ve kamu esenliğini tehlikeye düşürebileceği, toplumsal huzur ve güven ortamını bozabileceği’ öne sürülerek yasaklanmıştı.

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‘Sadece Diktatör’, 6 Aralık’ta Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda oynanacaktı.

İleri Tiyatro’nun yazılı açıklamasına göre valilik oyunu yasakladı.

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Açıklamada, İleri Tiyatro’ya resmi bir bilgilendirme yapılmadığı, resmi makamların da bilgi vermemek için ‘topu birbirine attığı’ ifade edildi: “Gerekçe olarak, OHAL döneminde çeşitli illerde alınan ‘Sadece Diktatör’ oyununu oynatmama kararları söylenmiştir.”