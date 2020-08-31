Barış Atay’a tekmeli saldırı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde beş kişinin saldırısına uğradı.

Atay, Kadıköy’de bir mekandan çıkarken beş kişi “Vatan haini” diye bağırarak saldırdı.

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Yere düşürdükleri Atay’ı tekmeleyen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Atay’da kırık olmadığı tespit edildi.

Atay’ın avukatı Onur Güneş, müvekkilinin muayenesinin tamamlanmasından sonra polise ifade vereceğini söyledi.

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Atay, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla Twitter’da yaşadığı atışmayla gündeme gelmişti.

Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti.

Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden ‘tecavüzcü kollayıcı‘ olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma…” diye yanıt vermişti.