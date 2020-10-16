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Yaramazlara biraz batar!

Barış Atay’a saldıran üç kişinin hapsi istendi

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay’a yönelik saldırıyla ilgili tutuklanan üç kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede şüphelilerin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha Atay’a saldırıp yaklaşık bir dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurup kaçtığı anlatıldı.

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Bir şüpheli hakkında ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ ve ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından üç yıl 10 ay, iki şüpheli hakkında da ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Atay, Kadıköy’de ağustos ayında saldırıya uğramış, saldırganların vekile “Vatan hainleri” diye bağırdığı belirtilmişti.

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