Barış Atay’a saldıran dört kişiden üçü gözaltına alındı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde TİP Milletvekili Barış Atay’a saldırıp kaçan dört saldırgandan üçü gözaltına alındı.

Atay, Kadıköy’de önceki akşam beş kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganların Atay’a “Vatan hainleri” diye bağırdığı belirtilmişti.

Reklam

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı yapan dört kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden üçünü gözaltına aldığı öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.