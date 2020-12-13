Barış Akpolat: Bundan 15-20 yıl önce daha başka türlü bir heyecanla dinlerdim albümleri

Listeyi yaparken müziği ne kadar hızlı ve hunharca tükettiğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Bu kadar çok albüm arasında kalmamın başlıca sebebi eve kapalı olmamdan geçiyor belli ki. Sürekli yeni albüm dinlemişim bu yıl . Kimini 2 ay kimini 1 gün dinledim, ama dinledim. Eskiden dinlediğim albümler geldi aklıma. Bundan 15-20 yıl önce daha başka türlü bir heyecanla dinlerdim albümleri. 20 yıl önce bir ara hayran kalarak dinlediğim bir albümü bugün hala dinliyorum. Ama artık ocak ayında dinlediğim albümü yılın sonunda hala dinleyip dinlemeyeceğimi bilemiyorum. ‘Yılın en iyileri’ listeme girse de emin değilim. Çünkü o listeyi yaparken de ezberden yapamıyorum artık. Neden bilmiyorum ama listeye giren albümlerimi unutmuş oluyorum. Telefonumdaki müzik programına indirdiğim albümler arasından yapıyorum o listemi. Nostalji sevdalısı gibi konuşmak istemem ama artık bir albümü tüm yıl dinlemiyorum. Çok beğendiğim bir şeyi bile 2-3 hafta aklımda tutuyorum. Salgın ve karantina sağ olsun… Bir şeyler yaşıyormuşuz illüzyonu yaratan bu yıl içinde her şeyin bu kadar hızlı yaşanıyor olması size de biraz fazla yorucu gelmiyor mu?

Barış Akpolat’ın yazısı