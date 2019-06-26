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Yaramazlara biraz batar!

‘Barış Akademisyeni’ Tezcan pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı

Yurtdışında yaşayan ‘Barış Akademisyeni’ Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Karakoldaki işlemlerin ardından İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Tezcan’ın gözaltısı Barış Akademisyenleri’nin Twitter hesabından şöyle duyuruldu: “Yurtdışında yaşayan Baki Tezcan hocamız henüz ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldığından ve itirazlar reddedildiğinden İstanbul’a dönüşünde pasaporttan geçmeden uçak kapısında alıkondu, havalimanı karakoluna götürülüyor. Biz de karakola yanına gidiyoruz.”

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