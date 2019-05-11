Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Akademisyeni Altınel’e tutuklama

‘Barış İçin Akademisyenler’ girişiminin ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza attığı için hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan matematik doçenti Tuna Altınel tutuklandı.

Fotoğraf: Bianet

Altınel dün pasaportu üzerindeki tahdite dair bilgi almak için gittiği Balıkesir’de gözaltına alınmıştı.

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Altınel’in tutuklanması, ‘Barış Akademisyenleri’nin Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, Altınel’in ‘Fransa’da gerçekleşmiş bir konferans gerekçe gösterilerek TMK 7/2 suçlaması ile tutuklandığı’ bildirildi.

Doç. Dr. Tuna Altınel, Fransa’da Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapıyor.

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