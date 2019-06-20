‘Barış akademisyeni’ Altınel için imza kampanyası

‘Barış İçin Akademisyenler’ davaları kapsamında 11 Mayıs 2019’dan bu yana Balıkesir L tipi cezaevinde tutuklu bulunan Doç. Dr. Tuna Altınel için Galatasaray Lisesi imza kampanyası başlattı.

Altınel

Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapan Altınel, Fransa’da yasal bir derneğin düzenlediği bir toplantıda çevirmenlik yaptığı için ‘yasadışı örgüt üyeliği’yle suçlanıyor.

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807 imzalı metinde şöyle denildi:

“Galatasaray Lisesi 116 devresinden, Fransa’da Lyon-1 Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Tuna Altınel, 11 Mayıs’ta, pasaportuna konulan tahdidi kaldırmak amacıyla gittiği Balıkesir’de tutuklandı. Tutuklandığında, KHK yaptırımlarıyla sistemli akademik kırımın bir parçası haline gelen barış akademisyenleri davasında tutuksuz yargılanıyor, hakkında verilecek kararı bekliyordu.

Tuna Altınel’in Fransa’da katıldığı bir toplantı gerekçe gösterilerek ayrıca yasadışı örgüt üyeliğiyle suçlanması, tutuklanması ve hapsedilmesi abesle iştigaldir. Söz konusu toplantı Fransa’da yasal bir dernek tarafından, izin alınarak ve günler öncesinden ilan edilerek düzenlenmiştir.

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Galatasaray Lisesi’nde aldığımız eğitimin hafızalarımıza kazınan ilkelerinden birisi ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ nesillerin yetişmesidir. Bu ilkenin yargılandığı ve töhmet altında bırakıldığı bir dönemden geçtiğimizin farkındayız.

Bizler ülkemizin güzelleşmesi taraftarıyız. Bunun bir yolu da, adil yargıdan, örneğin barış çağrılarından ‘terör suçlaması’ imal etme tuhaflığını bırakmaktan geçiyor. Barış çağrıları mesnetsiz suç imalatının olağanlaştığı mahkeme salonlarında değil, hukuk güvencesine sahip özgür düşünce platformlarında tartışılmalıdır.

Biz aşağıda imzası olan Galatasaray Liseliler, karanlığa karşı aydınlanmayı savunmanın ve çocukluk yıllarından başlayarak okul sıralarında dokuduğumuz kardeşliğimizin bir gereği olarak Tuna Altınel’i yalnız bırakmayacak, hiçbir şekilde şiddet çağrısı içermeyen düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahip çıkacağız.”