Barınaktaki pitbull’lara Mozartlı terapi

Manisa’daki hayvan barınağında ‘saldırgan’ olarak tanımlanan pitbull cinsi köpekler, Mozart dinletilerek terapi ediliyor.

Büyükşehir belediyesine ait 40 hayvan kapasiteli barınakta şu an 54 pitbull kalıyor. Pitbull’ların sahiplenilmesi yasak olduğu için bu hayvanlar hayatlarının sonuna kadar barınakta kalacak.

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Ancak barınak yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’yle yapacakları bir protokolle hayvanları sahiplendirmeyi düşünüyor.

Barınakta kalan ‘suça karışmış’ pitbull’lar içinse ‘tedavi’ yöntemi olarak klasik müzik seçilmiş. Barınaktaki görevliler, hayvanlara her gün üç ya da dört saat boyunca klasik müzik ve hareketli müzikler dinletiyor.

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Köpekler eski sahipleri tarafından ‘kahvehane baskını ya da çeşitli saldırılar’da kullanılmış.

İlk güne göre fark var

Barınak yetkililerine göre bu terapi yöntemi hayvanları sakinleştirmede işe yaramış.

Pitbullardan sorumlu personel Oktay Yılmaz, köpekleri değişimini şu sözlerle anlattı: “Telefondan Mozart dinletiyorum. Klasik müzik dinleterek onlara dost olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Onlar da bunun farkına varıyorlar. Bize yaklaşmaya başladılar. Böylece uysallaştılar. Dostluğumuz pekişti. Beraber olduğum her an müzik dinletmeye çalışıyorum. Kafeslerinde dinlenirken müzikleri dinliyorlar. Müziğin sesini kimi zaman açarak daha fazla motive olmalarına çalışıyoruz. İlk geldiği zaman yanlarına yaklaşmamız imkansızdı. Müziğin onları sakinleştirdiği fark edince bu uygulamaya devam ettik. Olumlu sonuçlar aldık. Şimdi yanlarına girerek onlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz.”

‘Hepsi bebek gibi’

Veteriner hekim Mehmet Bayram’a göreyse pitbull’lar aslında tehlikeli değil; saldırganlıkları yetiştirildikleri ortama göre oluşuyor: “Aslında çok fazla tehlikesi yok. Yanlış ellere düşerse tehlikeli olabilirler. Pitbull’ları bir çocuk eğitir gibi eğitmemiz gerekir. Eğer çocuğunuzu iyi eğitirseniz, gelecekte topluma ve insanlara karşı iyi olur. Hepsi bebek gibidir. Ama yanlış uygulamalara ve eğitimlere tabi kalırlarsa tehlikeli olabilirler. Pitbull’u çocuk yetiştirmeyle eş değer olarak görüyoruz.”