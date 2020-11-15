Saldırıya karşı barikat kuran sağlıkçılar yaralıyı ölümden döndürdü: Bir tutuklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Başkentte geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan, ismi açıklamayan kişinin yakınları, sağlık personeline saldırı girişiminde bulunmuştu. Sağlık çalışanları yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya çalışmıştı. Hasta yakınları, özel güvenlik ve polis tarafından kapı önünden uzaklaştırılmıştı.

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Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmış, tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırı girişimiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak.”

Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen ve dün gözaltına alınan beş kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelirlerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrolle olmak üzere dört kişi serbest bırakıldı.

Hasta yakınlarının, çocuklarının öldüğünü zannederek, saldırı girişiminde bulunduğu, sağlık personelinin hızla müdahale ederek yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı.

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Hastanın tedavisinin sürüyor.