Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka’yı yalanlayan Akşener: Hiçbirine teklif götürmedik

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Eski MHP’li Meral Akşener, kendisinin liderliği etrafında şekillenecek parti için ortaya atılan isimlerin kendilerinden bağımsız olarak gündeme geldiğini söyledi.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni parti için Diyanet eski başkanı Ali Bardakoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Haşim Kılıç ve bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka’nın ismi gündeme gelmişti.

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Ekim ayının sonunda kurulması planlanan parti için gündeme gelen isimleri Akşener, tek tek yalanladı.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Akşener, Bardakoğlu’nun takdir ettiği bir isim olduğunu ancak aktif siyasette yer almama kararını da göz önüne alarak kendisine bir teklif götürmediklerini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Haşim Kılıç için “Kendisiyle aynı siyasi yapı içinde bulunmak isterdim” diyen Akşener, ancak kendisine teklif götürülmediğini aktardı.

Aynı şekilde Nazlıaka’nın da isminin gündeme gelmediğini kaydeden Akşener şöyle devam etti: “Bu isimler bizden bağımsız olarak ortaya atılıyor. Anında yalanlasak… Söz konusu kişilere karşı bir saygısızlık, bir nezaketsizlik yapmış olacağımızı düşünüyoruz. Yalanlamasak… Sanki isimlerini ortaya atarak zemin yoklamış gibi olacağız. Zor bir durum yani. Kurucular Kurulu üyelerimizin ağırlığını kadınlar ve gençler oluşturacak. Türkiye gençler ülkesi… Biz de gençlere ağırlık vereceğiz. Kadınlara ağırlık vereceğiz. Lise mezunu ev hanımları olacak listemizde. Yani kadınlar geliyor, hazırlıklı olun.”