Barda ‘demokrasi’ keyfi

Hollanda, Türkiye’yle krizin gölgesinde genel seçimler için sandık başına gitti. Rotterdam’ın doğusundaki Kinderdijk köyünün sakinleri, bir barda oy kullandı.
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Şam’da adliyeye intihar saldırısı: En az 25 kişi hayatını kaybetti
Suriye’nin başkenti Şam’da bir adliye sarayına gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi.
BBP liderinden ‘Hayır’cı üyelerine ihraç tehdidi: Sınır aşılırsa tüzük işler
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ‘Hayır’cılarını ihraçla tehdit etti: “Sınır aşıldıktan sonra tüzük ve hukuk işler.”
Çavuşoğlu ‘lale üslubu’nu anlattı: Daha fazlasına terbiyemiz müsaade etmiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile zirve yapan gerginlikte, diplomasi dilinden uzaklaşan üslubunu, “Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor” diye yorumladı.
Financial Times: AB’yle gerilim Erdoğan için lütuf oldu
Britanya’nın saygın yayın organlarından Financial Times’ın başyazısında bazı Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin yaşadığı gerilimin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘bir lütuf’ olduğu yorumu yapıldı.
Bahçelievler’de bir kadını vurarak öldüren uyuşturucu satıcısı Adana’da yakalandı
Bahçelievler’de uyuşturucu satıcılarının kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadını öldürmekle suçlanan kişi yakalandı.