Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Barda ‘demokrasi’ keyfi

Fotoğraflar: Reuters/Dylan Martinez

Hollanda, Türkiye’yle krizin gölgesinde genel seçimler için sandık başına gitti. Rotterdam’ın doğusundaki Kinderdijk köyünün sakinleri, bir barda oy kullandı.

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