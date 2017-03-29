Barcelona’nın tarihi ‘geri dönüş’ü sorulan Tudor: Dürüst olmak gerekirse biraz da hakemin yardımıyla geri döndüler

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Paris’te 4-0 kaybettiği maçın rövanşında Paris Saint Germain’i 6-1 mağlup eden Barcelona’nın geri dönüşü için, “Son zamanlarda karşımıza çıkan en büyük futbol hikayesi olduğunu söyleyebilirim” dedi.

‘Biraz da hakemin yardımıyla geri döndüler’

TivibuSpor’a konuşan Tudor, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşüne sahne olan maç için şunları söyledi: “Herkes elbette Barcelona’nın kim olduğunu biliyor ve ben de herkes gibi düşünüyorum. Aynı düşüncelere sahibim. Eğer böyle bir geri dönüş yapılacaksa, bunu yapacak takım da Barcelona’ydı. Ama dürüst olmak gerekirse biraz da hakemin yardımıyla geri döndüler.”

‘Yine de böyle duygusal bir olayı izlemek çok güzeldi’

Futbolda birçok farklı faktörün bir araya gelerek sonucu belirlediğini dile getiren Hırvat teknik direktör, şöyle devam etti: “Oyuncular, şans, fiziksel koşullar… Şans elbette çok çok önemli ama hakem de elbette bir faktör. Onlar da futbolun bir parçası. Öyle hataları bilerek yapmıyorlar ama o hataların sonucunda maçların skoru değişiyor. Yine de böyle duygusal bir olayı izlemek çok güzeldi. İmkansız gözüken bir şeyin hayata geçmesi her zaman özeldir. İnsanlar futbolu, bu oyunu bu yüzden seviyor. Bu tarz maçları izlemeye geliyorlar. Büyük oyuncuları izlemek istiyorlar. Çünkü karar anlarında da devreye girenler bu büyük oyuncular.”