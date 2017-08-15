Barcelona’nın hocası ‘umutsuz’: Arda Turan’ı yeniden kazanabilir miyiz bilmiyorum

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Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valvede, takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Arda Turan’ın Katalan kulübündeki geleceğiyle ilgili ‘umutsuz’ konuştu.

‘Burada her şey performansa bağlı’

Goal.com’un haberine göre Valverde, Real Madrid’le oynayacakları Süper Kupa rövanşı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine şunları söyledi: “Arda Turan’ı yeniden kazanabilir miyiz bilmiyorum. Kendisi Barcelona’nın büyük bir yatırım yaptığı ve bugüne kadar oynadığı kulüplerde başarılı olmuş bir oyuncu. Ama burada her şey performansa bağlı. Neler yapacağı önemli. Şu anda kadrodaki diğer oyuncuları tercih ediyorum.”

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