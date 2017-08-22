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Barcelona’daki IŞİD saldırısının son zanlısı da öldürüldü

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İspanya’nın Barcelona kentindeki IŞİD saldırısının aranan son zanlısı polis tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Kentin en işlek caddelerinden Las Rambla’da 14 Ağustos’ta kalabalığın arasına dalan bir minibüs insanları ezmişti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, en az 130 kişi de yaralanmıştı.

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Şehir dışında bulundu

İspanyol polisi, saldırının aranan son zanlısı 22 yaşındaki Yunus Ebu Yakup’un şehir dışındaki kırsal bir alanda öldürüldüğünü açıkladı.

Polisin belirttiğine göre, zanlı, öldürülmeden önce belindeki patlayıcı sarılmışa benzeyen kemeri tuttu ve ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı.

Ebu Yakup saldırının ardından La Rambla’dan ilk olarak yaya olarak uzaklaşmış, daha sonra da sürücüsünü bıçaklayıp öldürdüğü bir araçla şehir dışına kaçmıştı.

Aranan son saldırgandı

Saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren 12 kişilik hücrenin diğer 11 saldırganından beşi saldırıdan saatler sonra polis tarafından öldürülmüş, üçünden ikisi patlayıcı yaparken ölmüş, biri yaralanmış, diğer üçü de tutuklanmıştı.

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