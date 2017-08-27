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Barcelona’daki IŞİD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi

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İspanya’nın Barcelona kentindeki IŞİD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Hayatını kaybedenler anılıyor. Bir Katalan, bayrağının üzerine ‘Korkmuyoruz’ yazmış. (Fotoğraf: Reuters)

Kentin en işlek caddelerinden Las Rambla’da 14 Ağustos’ta kalabalığın arasına dalan bir minibüs insanları ezmişti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, en az 130 kişi de yaralanmıştı.

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Kaçan saldırgan, aracını gasp ettiği bir kişiyi de öldürmüş, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmişti.

Bir kişi daha öldü

Araçlı saldırı sonrası ağır yaralanan ve durumu kritik olan 51 yaşındaki Alman bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselmiş oldu.

Beş yaralının durumu kritik

AA’nın aktardığına göreyse Barcelona’nın bağlı olduğu Katalonya özerk bölgesinin sağlık bakanlığı, halen 24 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, beşinin durumunun kritk olduğunu bildirdi.

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