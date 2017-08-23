Barcelona’daki IŞİD saldırısı sonrası yeni önlemler: Polis sayısında artırım, kaldırıma engel

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İspanya, Barcelona kentinde 15 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

Kentin en işlek caddelerinden Las Rambla’da 14 Ağustos’ta kalabalığın arasına dalan bir minibüs insanları ezmişti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, en az 130 kişi de yaralanmıştı.

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Kaçan saldırgan, aracını gasp ettiği bir kişiyi de öldürmüş, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmişti.

Yeni önlemler

AA’nın haberine göre kentteki Yerel Güvenlik Konseyi toplantısından bir dizi önlem alınması kararı çıktı.

Kararlarla ilgili gazetecilere bilgi veren Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn, ‘teröre karşı alarm seviyesi’nde artışa gitmeyeceklerini söyledi.

Polis sayısı artıyor

Katalonya polisinin sayısının vatandaşın güvenliğini sağlamakta yüzde 10, kamu düzeninde ise yüzde 20 artırılacağını belirten Forn, halkın yoğun olduğu ve turistik yerlerdeki yaya yolu ile kaldırımlara hareketli veya sabit engeller yerleştireceklerini söyledi.

Terörle mücadele eğitimi

Bakan, bazı bölgelerde araç girişini kısıtlayacaklarını belirterek havaalanları, tren istasyonlarında, futbol karşılaşmalarında, konserlerde, gösterilerde ve kentteki yerel bayramlarda da yine fazla polis olacağını kaydetti.

Forn, belediye polisinin eğitimine terörle mücadele önlemlerinin de ekleneceği bilgisini verdi.