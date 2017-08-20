Barcelona’daki IŞİD saldırısı sonrası Müslümanlardan terör karşıtı eylem

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İspanya’nın Barcelona kentindeki IŞİD saldırısı sonrası Müslüman toplum eylem yaparak terörü kınadı.

Kentin en işlek caddelerinden Las Rambla’da 14 Ağustos’ta kalabalığın arasına dalan bir minibüs insanları ezmişti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, en az 130 kişi de yaralanmıştı.

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Saldırının baş şüphelisi Faslı Moussa Oukabir’in yaşadığı, kentin kuzeyinde bulunan Ripoll’de öfke hakim.

Müslüman toplumu üyesi bir grup, Ripoll’ün merkezinde gösteri yaptı.

Göstericiler terör karşıtı sloganlar atarken ‘Seni seviyoruz Barcelona’ ve ‘İslam eşittir barış’ yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye şüpheli Oukabir’in akrabaları da katıldı. Kardeş Hafida Oukabir, ‘Dinde terör yoktur’ yazılı dövizle gösterinin ön safındaydı.