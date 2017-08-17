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Barcelona’da saldırı: Minibüs kalabalığın arasına daldı, en az 12 ölü 80 yaralı

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İspanya’nın Barcelona şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezindeki turistik Las Rambla caddesinde bir minibüs kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

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Katalan hükümeti, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İspanyol gazeteleri bir şüphelinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü yazdı.

‘Restoran baskını’

Minibüsün yayaların arasında dalmasının ardından kentten silahlı iki kişinin aynı caddedeki bir restorana girdiği haberi geldi.

Resmi Katalan televizyonu, restoranın ‘Bar Luna de Estambul’ isimli bir Türk restoranı olduğunu, silahlı kişilerin kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Ancak Katalan polisi, Türk restoranına baskın yapıldığı yönünde İspanyol medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı, metro istasyonları kapatıldı. Başbakan Mariano Rajoy, yetkililerle iletişimde olduklarını söyledi.

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