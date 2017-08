Barcelona’da saldırı: Minibüs kalabalığın arasına daldı, 13 ölü 100’den fazla yaralı

İspanya’nın Barcelona şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki turistik Las Rambla caddesinde yerel saatle 17.00 civarında bir minibüs kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Saldırı sonrası caddede panik havası hakim olurken insanlar çevredeki dükkanlara sığındı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle uzun namlulu silah taşıyan özel timler sevk edildi.

Katalan hükümeti, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir minibüs daha buldu.

Reuters’ın haberine göre IŞİD, ‘haber ajansı’ Amaq aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. IŞİD, saldırının ‘örgütü hedef alan koalisyon hava operasyonlarına bir yanıt’ olduğunu kaydetti.

Katalan polisi, minibüs saldırısından saatler sonra bir kişinin aracını kontrol noktasında bulunan iki polisin üzerine sürdüğünü bildirdi. Yerel basın, bir polisin yaralandığını duyurdu.

Avrupa’nın gözde kentlerinden Barcelona, her yıl 11 milyona yakın turisti ağırlıyor.

Saldırının gerçekleştirildiği cadde de kente gelen turistlerin mutlaka uğradıkları bir nokta. IŞİD, bundan önce de Türkiye dahil birçok ülkede turistlerin yoğun olduğu bölgelerde terör saldırıları gerçekleştirmişti.

Katalonya Meydanı’ndan deniz kıyısındaki Kristof Kolomb heykeline kadar uzanan cadde 1,2 kilometre uzunluğunda. Caddede çok sayıda bar ve restoran var.

Saldırısı sonrası kent sakinleri dışarıda kalan insanlara evlerini açtı. Bazı taksiciler ise bölge insanları ücretsiz taşıdı.

Minibüsün yayaların arasında dalmasının ardından kentten silahlı iki kişinin aynı caddedeki bir restorana girdiği haberi geldi.

Resmi Katalan televizyonu, restoranın ‘Bar Luna de Estambul’ isimli bir Türk restoranı olduğunu, silahlı kişilerin kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Ancak Katalan polisi, Türk restoranına baskın yapıldığı yönünde İspanyol medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

There is no one entrenched itself in any bar in the center of #Barcelona. We have arrested one man. We treat it as a terrorist attack

— Mossos (@mossos) August 17, 2017