Barcelona saldırganlarının hedefi turistik katedralmiş

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İspanya’nın Barcelona şehrindeki saldırının zanlılarından biri, hedeflerinin Sagrada Familia Katedrali olduğunu söyledi.

Kentin en işlek caddelerinden Las Rambla’da 14 Ağustos’ta kalabalığın arasına dalan bir minibüs insanları ezmişti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, en az 130 kişi de yaralanmıştı.

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Olay sonrası kaçan saldırgan, aracını gasp ettiği bir kişiyi de öldürmüş, böyleyece hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmişti.

Hedef katedralmiş

BBC Türkçe’nin haberine göre saldırıyla ilgili gözaltına alınan dört kişi, Madrik Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Zanlılardan Muhammed Huli Şemlal, turistik Sagrada Familia Katedrali dahil birden fazla anıtı hedef alan çok daha büyük bir saldırıya hazırlandıklarını anlattı.

Dört kişinin de Faslı imam Abdülbaki Es Satti’nin kentteki IŞİD hücresinin lideri olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Zanlıların ‘terörizm, cinayet ve ateşli silah bulundurma’yla suçlanması bekleniyor.