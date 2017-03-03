Barcelona ile adı anılan Şilili teknik direktör Sampaoli: Sözleşmem sürüyor, Sevilla’daki projeye ölümüne bağlıyım

Barcelona’da teknik direktör Luis Enrique’nin önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağına dair açıklamasının ardından Katalan kulübüyle adı anılan Sevilla’nın Şilili teknik direktörü Jorge Sampaoli, kendisine gelen bir teklif olmadığını söyledi.

‘Basının ne yazdığı konusunda hiçbir fikrim yok’

Spor X’in haberine göre Sampaoli, Alaves maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Barcelona’yla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Barcelona’dan teklif mi? Şu an ne resmi bir teklif var, doğal olarak da verdiğim bir cevap. Basının ne yazdığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu aşamada bazı isimler aday olarak ortaya atılacaktır ama bu haberler hiçbir zaman mantıklı olmaz.”

‘Ölümüne bağlıyım’

Sevilla ile 2018 yazına dek sözleşmesi olduğunu hatırlatan 56 yaşındaki teknik direktör, “Ben Sevilla’daki bu projeye ölümüne bağlıyım. Burada bir kontratım var ve devam ediyor. Elbette bu süreçte benimle ilgilenenler de olabilir” diye konuştu.