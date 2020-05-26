Barcelona ‘corona’ nedeniyle maske satışına başladı

İspanya’nın La Liga ekiplerinden Barcelona, corona virüsü salgını nedeniyle armasını bastığı maskeleri satışa sundu.

Fotoğraflar: AA

AA’da yer alan habere göre sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskeler, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olarak hazırlandı

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Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.

Mağazalarda ve elektronik ortamda satışa sunulan maskelerin ilgi görmesi halinde yeni altı-yedi dizaynın da ileriki günlerde satışa sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda ‘aile paketleri’ni de raflarına koyacağını açıkladı.

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İspanya’da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.