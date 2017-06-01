Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Barça’da yönetim bana saygısızlık yaptı’ diyen Dani Alves’in ‘son sözü’: Ruhumu özleyeceksiniz 


Serie A şampiyonu Juventus’un Brezilyalı sağ beki Dani Alves, eski takımı Barcelona’dan ayrılık sürecinde yönetimin kendisine saygısızlık yaptığını savundu.

‘Aksini anlatamazsınız’

Fotoğraf: Reuters

Açık Mert Korkusuz’un aktardığına göre The Players Tribune’e yazan Alves, “Geçen yaz kulüpten ayrılmadan önce Barcelona yönetim kurulu bana saygısızlık yaptı mı? Kesinlikle. Açıkça böyle hissediyorum ve bana aksini anlatamazsınız. Ancak, sekiz sene oynadıktan, her şeyi kazandıktan sonra o kulübü kalbinizde sonsuza kadar taşımamazlık edemezsiniz. Menajerler, oyuncular, yönetimler gelip gider. Lakin Barça hep olduğu yerde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Beni özleyeceksiniz’

Juventus’a imza atmadan önce Barça yönetimine “Beni özleyeceksiniz” dediğini aktaran Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: “Bir futbolcu olarak beni özleyeceklerini kast etmedim. Barça’nın bir sürü muhteşem oyuncusu var. Demek istediğim şuydu; benim ruhumu, soyunma odası ortamına gösterdiğim önemi, formayı sırtıma her geçirdiğimde döktüğüm kanı özleyecekler.”

SON HABERLER

‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

  ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar bu hafta teslim edilmeye başlanmıştı. Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladıklarını açıklamıştı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre konuyla […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...