‘Barça’da yönetim bana saygısızlık yaptı’ diyen Dani Alves’in ‘son sözü’: Ruhumu özleyeceksiniz 

Serie A şampiyonu Juventus’un Brezilyalı sağ beki Dani Alves, eski takımı Barcelona’dan ayrılık sürecinde yönetimin kendisine saygısızlık yaptığını savundu.

‘Aksini anlatamazsınız’

Açık Mert Korkusuz’un aktardığına göre The Players Tribune’e yazan Alves, “Geçen yaz kulüpten ayrılmadan önce Barcelona yönetim kurulu bana saygısızlık yaptı mı? Kesinlikle. Açıkça böyle hissediyorum ve bana aksini anlatamazsınız. Ancak, sekiz sene oynadıktan, her şeyi kazandıktan sonra o kulübü kalbinizde sonsuza kadar taşımamazlık edemezsiniz. Menajerler, oyuncular, yönetimler gelip gider. Lakin Barça hep olduğu yerde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Beni özleyeceksiniz’

Juventus’a imza atmadan önce Barça yönetimine “Beni özleyeceksiniz” dediğini aktaran Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: “Bir futbolcu olarak beni özleyeceklerini kast etmedim. Barça’nın bir sürü muhteşem oyuncusu var. Demek istediğim şuydu; benim ruhumu, soyunma odası ortamına gösterdiğim önemi, formayı sırtıma her geçirdiğimde döktüğüm kanı özleyecekler.”