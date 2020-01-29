Barbie’den yeni modeller; Vitiligo’lu, saçsız

Barbie bebeklerinin üreticisi Mattel Oyuncak, çeşitliliği artırmak için yeni tasarımlar yaptı. Vitiligo’su olan ve saçsız Barbie modellerinin bulunduğu seride Ken de ilk kez uzun saçlı olarak yer alıyor.

Fotoğraf: Mattel Oyuncak

Firma Fashionista ismini verdikleri serilerine ekledikleri yeni model oyuncaklarla güzellik ve moda kavramlarının çok boyutluluğunu göstermek istediğini açıkladı.

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Deride pigmentasyon kaybına neden olan vitiligo hastalığı olan Barbie modelin prototipini geçen yıl Instagram’dan paylaşan şirket bu fotoğrafın en çok beğeni alan paylaşımları olduğunu açıkladı.

Herhangi bir nedenle saçlarını kaybeden bir kız, saçsız Barbie modelimizde kendini bulabilecek açıklaması yapan şirket protez bacaklı modellerine bir yenisi daha ekleyerek koleksiyonunu genişletti.