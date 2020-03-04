Barbie, paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı’yı ‘rol model’ seçip bebeğini yaptı

Oyuncak firması Mattel, Barbie bebek koleksiyonu için paralimpik sporcu Sümeyye Boyacı’nın oyuncak modelini yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan ‘Rol Modeller’ serisinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 16 yaşındaki paralimpik sporcusu Sümeyye Boyacı’nın Barbie’si de yer alacak.
Barbie oyuncak serisinde, uzun atlama dünya şampiyonu Alman sporcu Malaika Mihambo, Fransa Ulusal Futbol Takımı kaptanı Amandine Henry, 200 metre dünya şampiyonu Britanyalı Dina Asher-Smith, beş kez kılıç eskrim dünya şampiyonu Ukraynalı Olga Kharlan, Avrupa küçükler sörf şampiyonu Portekizli Teresa Bonvalot, Avrupa salon atletizmi şampiyonu Litvanyalı Airine Palsyte yer alıyor.
2017 yılının aralık ayında Meksika’da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda dördüncü olan Boyacı, 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki ‘Open Water Swimming World Championships’ yüzme şampiyonasında, sırt üstü yarışlarda 45.92’lik dereceyle dünya şampiyonu olmuştu.
Boyacı, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazanmıştı.