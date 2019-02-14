Barbie ‘çeşitleniyor’: 60’ıncı yılı için tekerlekli sandalyeli ve protezli bebekler

Ünlü oyuncak markası Mattel, Barbie oyuncaklarının 60’ıncı yıldönümü için ‘engelliliği’ normalleştirmek adına tekerlek sandalyeli ve protezli bebek üreteceklerini duyurdu.

Fotoğraf: Instagram

ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk eskrimci Ibtihac Muhammed’den esinlenen başörtülü Barbie bebek geçen sene piyasa sürülmüştü.

Reklam

Çocukların on yıllardır en sevdiği oyuncakları arasında yer alan Barbie bebek 60’ncı yaşını kutlamaya hazırlanırken koleksiyonuna iki figür ekleyeceğini duyurdu. Buna göre bu sene üretilecek Barbie bebeklerden birinin tekerlekli sandalyesi ötekisinin bacağındaysa çıkarılabilir protez olacak.

Amerikan CNN kanalının haberine haberine göre Mattel söz konusu iki yeni oyuncakla ‘engelliliği’ normalleştirmeyi ve müşterilerin taleplerine yanıt vermeyi umuyor.

Reklam

Tekerlekli sandalyeli oyuncağın tasarımı için Kaliforniya Üniversitesi’ndeki biliminsanlarıyla işbirliğine gideceğini açıklayan şirket, protezli Barbie için aktivist protezli Jordan Reeves’le birlikte çalışacak.

Şu anda 13 yaşında olan ve sol ön kolu bulunmayan Reeves, 2016’da ‘engelli’lere yönelik daha kapsayıcı oyuncaklar üretilmesi için imza kampanyası başlatarak dünya çapında ün kazanmıştı.

Reeves ‘engelli’ oyuncakların gerçeğe daha yakın olması için Barbie ekibine yardım edecek.

Şirket ayrıca yeni üretilecek ‘Barbie’nin Rüya Evi’nde engelli rampası olacağını açıkladı.