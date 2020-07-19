Baransu’ya üç suçtan 19 yıl hapis

Gazeteci Mehmet Baransu’ya üç suçtan 19 yıl altı ay hapis cezası verildi.
Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu Baransu dahil 70 sanığın yargılandığı davanın bugün karar duruşması yapıldı. Baransu, son savunmasında tahliyesini istedi.
Mahkeme, Baransu’nun ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘iftira’ suçlarından beraatine karar verdi.
Baransu’ya ‘gizliliği ihlal’ suçundan iki yıl, ‘yasaklanan bilgileri açıklama’ suçundan dört, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan da 13 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Baransu, TSK’ya ‘Balyoz davası’nda ‘FETÖ’ tarafından kumpas kurulmasına dair soruşturma kapsamında Mart 2015’te tutuklanmıştı.