Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul’da, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Çoban katılmazken başka suçtan tutuklu Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

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Duruşmada, müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Baransu da beraatine karar verilmesini istedi.

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baransu’yu ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme’ suçundan üç yıl dört ay, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan altı yıl üç ay, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu’na muhalefet’ suçundan dört yıl iki ay ve ‘MİT görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması’ suçundan da üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Çoban’ın ise üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu’ya ait ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtilmişti.

İddianamede, Çoban ve Baransu’nun, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme’ ve ‘MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme’ suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.