Barajları ‘dip seviyeyi’ gören Edirne’de içme suyu, kuyulardan karşılanacak

Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne’de, barajlarda beş aylık su kalması nedeniyle belediye tarafından kuyu açılmaya başlandı.

Fotoğraf: DHA

Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranının yüzde 2’ye düşmesiyle su, Süloğlu Barajı’ndan alınmaya başlandı. Ancak buradaki barajın da doluluk oranı yüzde 23’e düşünce belediye, yer altı sularına yöneldi.

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Belediye ekipleri, 12 kuyudan kentin içme suyunun yüzde 30’unu şebekeye basmaya başladı. Kuyulardaki suyun 15 metreden 95 metreye düşmesiyle, Paşaçayırı mevkisinde üç kuyu daha açma kararı alındı. Kuyulardan kentin içme suyunun yüzde 50’sinin sağlanması hedefleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan şu ifadeleri kullandı: “Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin iki barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık beş altı aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak üç kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk. Öyle bir imkanımız vardı. Hem mevcut kuyularda bakım ve kapasite yükseltme hem de yeni açılan üç kuyuyla ihtiyaç olduğunda suyumuzun yüzde 50’sini karşılayabileceğiz.

‘Tasarruf çağrısı’

Ama asıl olan tabi ki diğer taraftan da sulama ve içme suyu olmak üzere müşterek amaçlı, barajlardan suyu tasarruflu kullanmak. Buradan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum; lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Sadece bugün için değil son 91 yılın en kurak mevsimini yaşadığımız için değil. Su yaşam kaynağı, su hayat. O nedenle evlerde, banyolarda, tuvaletlerde, mutfaklarda, iş yerlerinde, araba yıkarken her şeyde suyu mutlak surette tasarruflu kullanıp, bizden sonraki gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.”