Barajlar 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde: Musluğu 20 saniye boyunca açık tutmayın

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha az seviyede. Corona virüsü salgını nedeniyle ilerleyen günler için su tasarrufu uyarısında bulunan Prof. Dr. Hüseyin Toros su seviyesinin yaz döneminde sorun olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise barajlardaki doluluk yüzde 63.92. Bu aynı zamanda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi.

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‘Eller yıkanırken su tasarrufuna dikkat’

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toros, su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin batı kesimleri, 2019 yılında gerçekten az yağış aldı. Önümüzde nisan, mayıs ayları var. Dolayısıyla yağışlar gittikçe azalıyor İstanbul genelinde. Ellerimizi uzmanların söylediği şekilde sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Ama burada su kullanımına dikkat etmezsek şu anda barajlardaki su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir”.

Eller yıkanırken musluğun açık bırakılmaması gerektiğini belirten Toros su israfını şöyle anlattı: “Diyelim ki musluğumuzu normal seviyede açarak 20 saniye boyunca elimizi sabunlarken açık bıraktık. Bu esnada iki litre civarında su harcamış oluyoruz. Aynı deneyimizi, yine 20-25 saniye ellerimizi sabunlamak şartıyla şu şekilde yaptık; musluğumuzu kapatıp ellerimizi iyice sabunladıktan sonra, musluğu açıp ellerimizi yine yıkadık. Böylece musluk tazyikli akarken harcadığımız suyun, yaklaşık 6’da 1’ini, yani 300 ml su harcadık. Bunu İstanbul geneli düşündüğümüz zaman, her el yıkamada su tasarrufu ya da su israfı yapabiliriz.”

İBB: Kapanan işyerlerinden kaynaklanan düşüş su tüketimini dengeledi

Öte yandan İstabul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri İstanbul’a günlük verilen su miktarında dikkate değer bir artışın olmadığını, hijyen nedeniyle su kullanımında bir artış olsa bile işyerlerinde kullanılan su miktarında düşüş olduğunu, bunun da durumu dengelediğini söyledi.