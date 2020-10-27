Barajlar beş yılın en düşük seviyesinde: İstanbul için ‘su hasadı’ önerisi

İstanbul’daki barajların doluluk oranı, son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. İTÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentine meteorolojik olarak kuraklık yaşadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İSKİ’nin verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.63 olarak ölçüldü. En düşük doluluk oranı yüzde 4’le Kazandere’de kayda geçerken, en fazla doluluk yüzde 61.35’le Darlık’ta görüldü. Üç barajdaki doluluk oranı yüzde 10’nun altında.

Reklam

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eylül ve ekim aylarının kurak geçtiğini belirterek yağmurun sadece toprağın ihtiyacını karşılayacak seviyede kaldığını ifade etti.

Ağaçlara dikkat çekti

Profesör, gün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması ve ‘kaldırımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi’ gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları kaydetti: “Özellikle yol kenarlarında ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve eğimli olsa, yağan yağmurlar ağacın dibinde birikecek, hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri önlemiş olacak. Bunlara ‘hapsedilen ağaçlar’ diyebiliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan, doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz.”

Reklam

‘Hasat’ önerisi

Profesör, ekimde yüzde 12 oranında yağması gereken yağmurun yağmadığını belirterek şu öneride bulundu: “Bu, meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, barajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu an İstanbul’da üç kuralık türünü de yaşıyoruz. Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm olabilir. Yani, yağmur sularının biriktirilmesi gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Araziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsiniz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlayarak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz.”