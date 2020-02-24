Barajdaki trafoda patlama: Üç işçi yaralı

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı’nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada üç işçi yaralandı.
Bugün öğleden sonra Karkamış Barajı’nda arızalanan trafo, işçiler tarafından tamir edilirken, bir anda patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Burhan Ş., Mehmet D. ve Sadin B. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.