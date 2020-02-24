Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barajdaki trafoda patlama: Üç işçi yaralı

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı’nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada üç işçi yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Bugün öğleden sonra Karkamış Barajı’nda arızalanan trafo, işçiler tarafından tamir edilirken, bir anda patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Burhan Ş., Mehmet D. ve Sadin B. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Reklam

SON HABERLER

İnşaat sektörüne güven azaldı, beklenti kötümser

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...