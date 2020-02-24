Barajdaki trafoda patlama: Üç işçi yaralı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.