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Yaramazlara biraz batar!

Baraj gölünde Gülistan Doku’yu arama çalışmaları yeniden başladı

Tunceli’de yılbaşından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için su altı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki su altı arama çalışmaları 18 Ağustos’ta son erdirilmişti.

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AA’nın haberine göre baraj gölündeki arama çalışması bugün yeniden başladı. Aramaya AFAD’dan sekiz personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan beş, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma biriminden dört, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan (JÖAK) da üç personel katılıyor. 

Teknik ekiplere, ilde görevli AFAD, emniyet ve jandarma personeli de destek veriyor.

Baraj gölünün tamamında sürdürülen arama çalışmalarında, sekiz bot, üç su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanılıyor.

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Ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde baraj gölüne indirdikleri botlarla kayıp Doku’yu arama çalışması yürütüyor. Baraj gölünün bazı alanlarına ekiplerce şamandıralar da kondu.

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