Baraj doluluğu yüzde 50’ye yaklaştı: 2021’deki yağışlar miktarı iki kat artırdı

İstanbul’da son haftalarda önce yağmur, ardından kar yağışının görülmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı.

Fotoğraf: AA

Kentte son dört gündür kar yağışının da etkisini göstermesiyle, doluluk oranı yüzde 48.67’ye yükseldi.

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Geçen yıl bugün oran yüzde 61.8 olarak kayda geçmişti.

Barajlarda bugün itibariyle 422 milyon metreküp su bulunuyor. Son 14 güne bakıldığında, doluluk oranının yüzde 44’ten yüzde 48’e yükseldiği görüldü.

Son 10 yılın en düşük su seviyesinin ölçüldüğü Aralık 2020’de doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeydi. Buna göre, 45 günde yağışların etkisiyle barajdaki su miktarı iki kattan fazla arttı.