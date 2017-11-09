‘Baraj altı’nı yalanlayan MHP’den partilere çağrı: Elimizi çabuk tutalım

MHP, barajın düşürülüp düşürülmemesi konusunu görüşmek için partilerin bir araya gelmesini isterken, 2019’daki genel seçime az bir zaman kaldığını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini baraj altında gösteren anketlerin ardından “Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj” demişti.

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Başbakan Binali Yıldırım da MHP liderine öneri gelmesi halinde bunu konuşabileceklerini söylemiş ancak AKP’nin barajı düşürmek için istekli olduğuna dair bir yorumda bulunmamıştı.

‘Ortak akıl’ vurgusu

Yıldırım’ın sözlerine yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir an önce bir araya gelerek siyasi partilerin baraj konusunu görüşmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli’nin “Beş mi olur, yedi mi olur yoksa 10’da mı kalır. Bakalım, göreceğiz” derken bu tartışma ortamına işaret ettiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: “Artık bunu konuşalım istiyoruz biz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt, ‘Yüzde 10 barajı düşsün’ şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru, fakat yüzde 10’un devamına da sıcak bakma var. Teklifi görmek lazım. 2019’a az kaldı elimizi çabuk tutalım. Bu neye bağlı. Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede sağlanıyorsa ona göre hareket etmek istiyoruz.”

‘Baraj altı’na yalanlama

MHP’li siyasetçi, geçmişte yüzde 10 barajının en çok acısını çeken partinin kendileri olduğunu iddia ederek ‘teröre bulaşmış siyasi unsurların Meclis’e girmemesi ve yönetimde istikrarın sağlanması adına’ yüzde 10 barajına sıcak baktıklarını söyledi.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söylediğimiz unsurlar Meclis’e girmeyi başardılar. Bu durumda yüzde 10 barajının da anlamı kalmıyor. O zaman bir tartışalım bakalım. MHP üzerinde yaratılan baraj korkusu algısı bazı siyasi partilere husumet besleyen belli mahfillerin çıkışları. Her seçim öncesinde MHP baraj altı gösteriliyor zaten. Şu anda yapılan da odur. Her baraj altı dediğinde de seçimde baraj üstü olduğumuzu da defalarca ispatladık.”