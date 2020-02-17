‘Banyondan daireme su sızıyor’ diyen komşusunu öldüren adama 13 yıl dört ay hapis cezası

Kayseri’de banyosundan su sızdığı için şikayette bulunan alt kat komşusu Veysel Kuşoğlu’nu (48) tabancayla vurarak öldüren Serkan Karakaya (38), 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Talas ilçesinde yaşayan Kuşoğlu, 23 Şubat 2018’de, apartmanın girişinde rastladığı üst kat komşusu Karakaya’ya, “Banyondan benim daireye su sızıyor” dedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Karakaya üzerindeki tabancayla Kuşoğlu’na ateş etti. Kuşoğlu, hayatını kaybederken gözaltına alınan Karakaya, tutuklandı.
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkmesi’nde, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan Karakaya karar duruşmasında hazır bulundu; “Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım” dedi.
Olay sırasında Veysel Kuşoğlu’nun yanında bulunan ve ‘silahla tehdit’ suçundan gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ağabeyi Ali Kuşoğlu ise “Silah katilin elindeydi. Şikayetçiyim” dedi.
Mahkeme heyeti, müşteki sanık Ali Kuşoğlu’nu, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 10 ay hapis ve 500 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.