Banksy’nin sağlıkçılara ithaf ettiği eseri, açık artırmada rekor fiyata satıldı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin sağlıkçılara bağışlamak üzere açık artırmaya çıkardığı ‘Game Changer‘ (Oyun Değiştiren) isimli eseri 16.75 milyon pounda (yaklaşık 183 milyon lira) alıcı buldu.

Covid-19 pandemisinin ilk dalgasının yaşandığı geçen yıl mayıs ayında, Southampton Hastanesi’nin duvarında ‘beliren’ eserde Banksy, süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor.

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Orijinal kanvasın 2.5-3.5 milyon pound arası bir fiyata satılması bekleniyordu. Salı günü Christie’s müzayede evince canlı yayınlanan açık artırmada fiyat 14.4 milyon pounda kadar çıktı. Ek masraflarla beraber satış rakamı 16.75 milyon pound olarak belirlendi. Bu Banksy işleri için şimdiye kadarki en yüksek açık artırma fiyatı.

Elde edilen gelir Britanya’daki Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne kaynak olarak aktarılacak. Eserin bir röprodüksiyonu Southampton Hastanesi’nde sergilenecek.