Banksy’nin Paris’te çalınan eseri İtalya’daki bir çiftlikte bulundu

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin geçen yıl ocak ayında Fransa’nın başkenti Paris’te çalınan bir eseri İtalya’da bulundu.
İtalyan polisi, sanatçının 2015’te silahlı saldırıya uğrayan Bataclan konser salonunda ölenleri anmak amacıyla yaptığı eserin bulunduğunu açıkladı.
Konser salonunun acil çıkış kapılarının birinin üzerinden kesilip çıkarılarak çalınan eserin Abruzzo bölgesindeki bir çiftlikte bulunduğu belirtildi.
Savcı Michele Renzo, eserin savcılık, polis ve Fransız makamlarıyla işbirliği sonucunda bulunduğunu, ayrıntıların basın toplantısı düzenlenerek duyurulacağını söyledi.